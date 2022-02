Sub influența alcoolului și fără permis

Vineri, 11 februarie, polițiștii din Borșa și Ulmeni au oprit pentru control două autoturisme, la volanul cărora au identificat doi bărbați, de 23 și 46 de ani, comițând infracțiuni rutiere, respectiv conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis de conducere.

În ceea ce îl privește pe tânărul conducător auto, de 23 de ani, oprit regulamentar pe strada Victoriei, din Borșa, s-a constatat că, pe lângă comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, având o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat în urma testării cu aparatul etilotest, nu deține nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

Acum, față de acesta, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere.

În cazul celuilalt bărbat, de 46 de ani, din Ulmeni, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ambelor persoane le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.