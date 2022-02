Sfaturi pentru aplicarea îngrăşămintelor în livezi

Pentru a veni în sprijinul fermierilor, MADR completează actele normative referitoare la Programele ”Tomata”, susținerea de legume în spații protejate și de susținere a producției de usturoi românesc, cu dispoziții în scopul reducerii eforturilor fermierilor de procurare a documentelor necesare pentru obținerea sprijinului acordat.

Particularitățile aplicării îngrășămintelor în livezi sunt multe şi diverse, după cum urmează:

– nevoile pomilor și arbuștilor fructiferi de principalele elemente nu­tritive – azot, fosfor, potasiu, variază, atât în cursul unui an, cât și în anumite perioade de vârstă;

– în livezile superintensive, nevoile de îngrășăminte sunt mai mari decât în cele intensive, care la rândul lor au nevoi mai mari decât în cele clasice;

– în perioada de rodire, pentru formarea fructelor și pentru asigurarea creșterilor normale, pomii consumă mult mai multe substanțe hrănitoare decât în perioada de tinerețe. În zonele cu precipitații suficiente sunt necesare, în general, mai multe îngrășăminte decât în cele secetoase;

-în fiecare an, primăvara, în timpul înfloritului și al creșterii intense a lăstarilor, pomii au nevoie de mult azot. Fosforul și potasiul, în schimb, sunt necesare în a doua jumătate a verii, pentru diferențierea mugurilor de rod și pentru coacerea lemnului;

– nevoile pomilor față de hrană sunt satisfăcute prin încorporarea în sol a îngrășămintelor organice sau chimice;

– cantitățile de în­gră­șăminte se calculează în funcție de condițiile enumerate mai sus și diferă mult de la o plantație la alta;

– ca norme orientative, se consideră că în plantațiile tinere intensive și superintensive, înființate în terenuri bine pregătite și bine îngrășate, în primul an după plantare se poate renunța la îngrășare. În anii următori este însă necesară aplicarea îngrășămintelor chimice în dozele indicate de specialişti;

– dozele respective se aplică de-a lungul rândului, pe o fâșie de 1,5 – 2,0 m lățime;

– după intrarea pe rod a pomilor, cantitățile de îngrășăminte se stabilesc în funcție de producția previzibă și fertilitatea naturală a solului.

– o dată la trei ani se recomandă administrarea a 20-25 t/ha gunoi de pasăre sau 40-50 t/ha gunoi de grajd.