50 de ani de educație la Școala „I. L. Caragiale”

La aniversarea a 50 de ani de la înființare, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare a lansat o broșură de prezentare a personalului unității de învățământ.

Totodată, echipa pedagogică a școlii a inițiat și desfășurat o serie de activități interdisciplinare, formale și nonformale cu preponderență ludice – de la vizionarea de scenete, la analiza unor schițe sau realizarea de machete și portofolii cu informații despre viața și activitatea marelui scriitor – pentru a-i pune în valoare pe elevi și pentru a-l readuce pe marele și mereu actualul Caragiale în atenția comunității locale.

Seria de activități dedicată patronului spiritual este ultima dintr-un lung șir de activități și proiecte inițiate și desfășurate la nivelul unității în acest an școlar. Amintim câteva: Unirea Principatelor Române – marcată la nivel de unitate prin activități informative, literare și cultural-educative; activitatea transdisciplinară propusă de Centrul pentru Educație Durabilă Greentin din cadrul Proiectului Volunteering&Sustainable Development desfășurată la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare; ziua de 15 ianuarie, zi cu semnificație multiplă, Ziua Culturii Naționale și data la care s-a născut marele nostru poet Mihai Eminescu – cele două sărbători au fost marcate prin diferite activități literare, cultural-artistice, prin amenajarea de expoziții în sălile de clasă, în școală și la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare; vestirea Nașterii Domnului, după tradiția creștină, a început la biserica „Soborul Sfinților Doisprezece Apostoli” Baia Mare, a continuat la partenerii școlii – grădinițele din imediata apropiere, la Consiliul Județean Baia Mare și, bineînțeles, elevii și preșcolarii școlii au dus-o în familiile lor, bucurându-se împreună de marea sărbătoare; Spirala de Advent, activitate desfășurată de către grupele Waldorf; parteneriatul educațional intitulat sugestiv „Vreau și eu să merg la școală!”, un program inițiat în vederea promovării ofertei educaționale și realizării unei treceri cât mai ușoare a copiilor de la nivel preșcolar la cel primar; activități de voluntariat și caritate în parteneriat cu Asociația Femeilor Ortodoxe „Mironosițele Femei” din Baia Mare inițiat de către educatoarele școlii; în preajma Zilei Naționale a României au fost organizate activități care au contribuit la formarea sentimentului de patriotism atât la copii sau elevi, cât și în comunitatea locală; de Ziua internațională a profesorului de limba franceză – activitate în cadrul căreia elevii i-au mulțumit profesorului de limba franceză; campania de 19 zile de activism împotriva violenței asupra copiilor și tinerilor; „Lumea este bună” – un mesaj pozitiv pe care l-au transmis copiii celor două grupe Waldorf ale școlii, coordonați de educatoarele Luminița Czegenyi și Mihaela Balaj; Ziua Mondială a Alimentației , marcată an de an la școală; parteneri în proiectul „School Bike” Baia Mare al Asociației „American International School of Transylvania”; în preajma datei de 26 septembrie, s-a celebrat Ziua Europeană a Limbilor, timp de o săptămână s-au derulat activități diverse în vederea promovării multiligvismului și a diversității culturale. „Acestea sunt doar câteva dintre activitățile și proiectele mai vizibile, promovate și pe pagina de socializare a Școlii Gimnaziale „I. L. Caragiale”, desfășurate cu preșcolarii și elevii școlii noastre în vederea formării unor absolvenți de clasa a VIII-a responsabili, bine pregătiți din punct de vedere practic, care dețin abilități și atitudini necesare continuării educației sau formării pe tot parcursul vieții”, a punctat prof. Felicia Bodea, directorul Școlii Gimnaziale „I L. Caragiale” Baia Mare. Broșura de prezentare a personalului unității de în­vă­ță­mânt poate fi răsfoită virtual pe www.scoalacaragiale.eu.