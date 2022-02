Operatorii din turism cer adoptarea de urgență a primelor pentru atragerea turiștilor străini

La Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a avut loc în această lună întâlnirea cu reprezentații companiilor din turism și cu organizațiile oamenilor de afaceri.

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș a fost reprezentată de: Diana Iluț, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, și de Sorin Orzac, în calitate de prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român. Cu această ocazie, Diana Iluț a propus adoptarea cât mai rapidă în legislația românească a primei de incoming, o măsură care va stimula agențiile de turism să atragă un număr mai mare de turiști străini în România și, implicit, în Maramureș.

“Se discută de ceva vreme de această primă de incoming. Eu am cerut să ne mișcăm mai repede pentru adoptarea legislației ce dă posibilitatea acordării primelor de incoming. Am vorbit despre acordarea unei prime în cazul în care turistul străin stă cel puțin patru nopți în România. De asemenea, ar urma să fie dat un bonus pentru fiecare noapte în plus pentru turistul străin care rămâne mai mult de 4 nopți în țară. Metoda este copiată din alte țări și s-a dovedit a fi una de succes”, a punctat Diana Iluț.

Pe de altă parte, s-a adus în discuție valoarea ridicată a facturilor la energie, al căror cuantum foarte mare poate să provoace pe de o parte falimentul unor industrii (cea mai afectată fiind Horeca), iar pe de altă parte, poate genera riscul ca firmele românești să devină necompetitive prin comparație cu firmele din afara țării, din cauza costurilor mari de producție. “Marile unități hoteliere vor fi afectate de facturile ridicate la energie. Acest lucru se va răsfrânge și asupra tarifelor de cazare. Vor crește prețurile.. În acest moment nu există soluții în cazul facturilor mari la energie. Am cerut asigurări că nu se vor sista imediat energia electrică și gazele naturale în caz de neplată”, a precizat Diana Iluț. În ceea ce privește măsurile cu caracter legislativ, au fost lansate în dezbatere mai multe proiecte de ordonanțe de urgență, care vizează crearea unui cadru legislativ pentru o nouă măsură de sprijin Horeca ce va fi adoptată la rectificarea bugetară și reglementarea bacșișului, care se preconizează a fi lansată la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Totodată, a fost abordată și situația brandului de țară, reprezentanții companiilor din turism angajându-se să sprijine ministerul cu specialiști care să ajute la crearea unui site și a unui cadru de utilizare a brandului de țară, pentru o promovare mai bună a acestuia.