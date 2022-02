Preoții maramureșeni și sătmăreni au oficiat anul trecut peste 3.400 de botezuri. Din păcate, la nivelul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, s-a constatat o scădere a numărului de botezuri, semn că în județ se nasc tot mai puțini copii.

Este un trend general, ținând cont că în România, în 2021, s-a constatat că au venit pe lume sub 180.000 de copii, după ce în 2020 se născuseră puțin peste 200.000 de copii, cel mai mic număr de nașteri de la 1967 încoace. Potrivit rapoartelor de activitate prezentate de preoții maramureșeni și sătmăreni, o creștere a fost semnalată la numărul de înmormântări. Nici la capitolul cununii nu am stat foarte bine. „În cursul anului 2021, s-a constatat că au fost săvârșite următoarele servicii religioase în Eparhia noastră: Botezuri – 3476; Cununii – 1637; Înmormântări – 6251. Se constată o scădere demografică. Din această cauză am avut cu 2775 mai puține botezuri decât înmormântări”, precizează reprezentanții Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.