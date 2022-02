Bărbat, din Fărcașa, reținut pentru 24 de ore

Luni, 21 februarie, polițiștii băimăreni au reținut un bărbat, de 34 de ani, care ar fi provocat scandal într-un local.

În fapt, sâmbătă, 19 februarie, la ora 9.20, polițiștii au fost sesizați că într-un local, de pe B-dul Traian, are loc o altercație între mai multe persoane.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, de 34 de ani, din Fărcașa, care se afla sub influența alcoolului.

Acesta a agresat fizic un bărbat, de 40 de ani, cu care se afla la masă.

În timpul altercației, bărbatul reținut de polițiști a provocat și câteva distrugeri în interiorul localului.

După sosirea agenților de pază, bărbatul a devenit agresiv și cu aceștia și a agresat fizic un agent de pază, de 20 de ani, din Satu Nou de Sus.

Bărbatul a fost introdus la arestul Poliției și se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe și distrugere.