Noile tarife la energie sperie primarii din Maramureş!

Facturile la utilităţi, mai mari de câteva ori faţă de anul trecut, bagă în sperieţi primăriile din judeţ. Edilii nu ştiu cum vor mai reuşi să le plătească în acest an. Este şi cazul administraţiei locale din Baia Sprie, care acum negociază noul contract cu furnizorii.

Deşi primăria a făcut investiţii în învăţământ, nu ştie cum va reuşi să încălzească instituţiile educaţionale cu noile tarife.

„Noi, primarii, în general, investim în şcoli, licee şi de aceea nu do­rim ca investiţiile acestea să rămână fără utilitate pe viitor. La liceu am făcut renovări în fiecare an, am reabilitat curtea, am făcut parcarea în faţă, urmând acum să executăm o anvelopare termică a clădirii, astfel că vom schimba şi aspectul exterior. Însă noile facturi la utilităţi ne sperie! Nu ştim ce va fi pe viitor, dar bine nu. Suntem în acest moment într-o nouă licitaţie, noi având contractul pe energie electrică negociat la nivel de UAT. Contractul vechi s-a încheiat la sfârşitul anului trecut, aşa că suntem la licitaţie pentru noul contract. Or, ne speriem de ceea ce vedem că se întâmplă pe piaţa energiei când studiem noile preţuri pe acel catalog afişat public pe SEAP. Am mers la licitaţie la bursă şi am văzut preţuri, de 4 – 5 ori mai mari faţă de contractul trecut, lucru care este de neimaginat! Nici nu ştiu de unde vom plăti aceşti bani de acum înainte! Pe lângă instituţiile de învăţământ, mai avem şi iluminatul public, pentru care deja plăteam mult, ori să crească de câteva ori aceste facturi, în condiţiile în care veniturile primăriilor nu au crescut deloc, va fi un an foarte greu din acest punct de vedere”, explică primarul Alin Bîrda.

Efectul va fi resimţit din primăvară încolo, iar presiunea pe bugetele primăriilor va apărea în a doua jumătate a anului. Din păcate, situația este similară în toate administraţiile locale din Maramureş.