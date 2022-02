Dosare penale pentru 4 conducători auto

Polițiștii maramureșeni au identificat în trafic 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 45 și 58 de ani, toți din Maramureș, care au condus autovehicule în timp ce se aflau sub influența alcoolului.

În urma efectuării testărilor cu aparatul etilotest, rezultatele au fost între 0,57 mg/l și 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care, toți au fost transportați la unități spitalicești în vederea recoltării de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Unul dintre conducătorii auto, în vârstă de 45 de ani, pe lângă faptul că se afla băut la volan, a condus un autovehicul neînmatriculat, fără să dețină permis, iar un altul, de 58 de ani, a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Pe numele bărbaților s-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar bărbatul de 58 de ani mai este cercetat și pentru conducere fără permis și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.

Amenzi de peste 44.000 lei și 6 permise reținute

Marți, polițiști din Dragomirești și Bogdan Vodă au organizat o acțiune pe linie de viteză, în cadrul căreia au verificat 93 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 65 sancțiuni contravenționale, din care 60 pentru depășirea vitezei legale.

Valoarea totală a sanc­țiunilor aplicate a fost de peste 44.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea a 6 permise, din care 5 pentru depășirea vitezei regulamentare, și a unui certificat de înmatriculare.