CSȘ Baia Sprie, la competiții în Serbia și Bosnia și Herțegovina

Sportivi de la CSȘ Baia Sprie au participat la competiții internaționale de schi alpin din Serbia și Bosnia și Herțegovina, competiții organizate sub egida Federației Internaționale de Schi (FIS).

La FIS Serbia Cup au participat 70 de sportivi din șase țări. Jennifer Nagy Remețan s-a clasat pe locul 4 la categoria Under 16. Pe locul 6 s-a situat Matei Tuțiu la Under 14. Răzvan Toma a ocupat locul 13 la Under 16. Toate rezultatele au fost obținute la probe de slalom.

La FIS Cup Childern for Peace din Bosnia și Herțegovina, au concurat 82 de sportivi din șapte țări. Matei Tuțiu a urcat pe podium la proba de slalom, categoria Under 14. Tot el s-a clasat pe locul 6 la slalom uriaș. Jennifer Nagy Remețan a evoluat la Under 16, obținând locul 4 la slalom și 5 la slalom uriaș. Răzvan Toma, la categoria Under 16, s-a plasat pe locul 8 la slalom și pe 16 la slalom uriaș.

Sportivii sunt antrenați de profesorii Sebastian Selejan și Andreea Toma.