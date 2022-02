Lecții de educație juridică, cu Cristi Danileț

Bine-cunoscutul Cristi Danileț, fost judecător și fost membru al CSM, s-a aflat zilele trecute în Maramureș unde s-a întâlnit cu elevi din: Baia Mare, Sighetu Marmației și Borșa.

Prima întâlnire a fost cu elevii de la Colegiul de Arte Baia Mare, mai întâi cu cei de la gimnaziu, iar apoi cu liceenii. Discuțiile s-au axat pe: reguli și responsabilități, importanța toleranței și menținerii ordinii, Constituție și legi, cartea „Elevul și Le­gea” și aplicația „Lege-n-Dar”. Cu această ocazie s-a încheiat și un protocol de colaborare între Colegiul de Arte Baia Mare și asociația VeDem Just care promovează educația juridică în România. Cristi Danileț s-a întâlnit apoi cu liceenii de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Baia Mare unde s-au dezbătut subiecte precum: dreptul la grevă al elevilor, șantajul cu poze intime, conturi false deschise în online, răspunderea penală. Discuțiile pe tematica juridică au continuat la Colegiul Național Pedagogic ”Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației, atât cu elevii de gimnaziu, cât și cu cei de liceu, unde Cristi Danileț a adus exemple din cazurile soluționate în tribunale, a expus regulile ce trebuie respectate, a vorbit despre sancțiuni și pedepse, despre rolul important al copiilor în societate. Următorul pe listă a fost Colegiul Național ”Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației. Aici, Cristi Danileț s-a văzut cu elevii de gimnaziu și liceu, iar schimbul de păreri s-a creionat pe: regulile de acasă, de pe stradă, din online, de la școală; droguri și arme; toleranță și război. Elevii de la revista colegiului, ”Axa”, i-au luat un interviu fostului judecător. Debutul războiului din Ucraina l-a găsit pe Cristi Danileț la Sighet. ”La nici 2 km de noi este Ucraina. În ultimele 24 de ore, au trecut frontiera în Sighet peste 1.500 de persoane. În noaptea anterioară, hotelul unde am stat s-a umplut brusc. Trăim vremuri îngrozitoare. Nu îmi doresc decât un singur lucru: cine greșește plătește”, scria acesta pe Facebook. Lecția de educație juridică a fost predată și la Liceul și trei școli (nr. 7, 8 și 9) din Borșa. Aceasta a fost adaptată de fostul judecător la problemele din zonă. A rezultat una dintre cele mai interesante și interactive lecții. ”M-am bucurat mult pentru întâlnirile din aceste trei zile, intermediate de domnul inspector Marius Voinaghi (inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, n.r.) căruia îi mulțumesc. Sper că am deschis, acum, și județul Maramureș către educația juridică. E spre binele copiilor, care pot deveni mai responsabili”, a mărturisit, la final, Cristi Danileț.