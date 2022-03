În Mireșu Mare, organizare umanitară impresionantă

Comuna Mireșu Mare a anunțat că oferă peste 200 de locuri de cazare, la nevoie, refugiaților. Am fost și l-am întrebat pe primarul Mătieș cum s-a ajuns la așa cifră. De fapt, e mai mult de-atât. “Noi ne-am organizat pe structurile religioase, ortodocși, catolici, penticostali, baptiști și martori. Liderii bisericilor au întrebat credincioșii care ar vrea și ar putea să cazeze. Așa am ajuns, vor să-i primească în casele lor, să-i hrănească, în sânul familiei. Am rămas plăcut surprinși că oamenii s-au sensibilizat într-atâta. În plus, fiecare biserică adună bani. Stați să sun să întreb. Numai biserica ortodoxă a adunat până acum 15.000 lei, numai la parohia din Mireșu Mare. Penticostalii și mai mult, am înțeles”, spune primarul Ioan Mătieș. “Eu zic că e o mare greșeală să moară oameni nevinovați pentru oamenii politici. E chiar huliganism. Să se lupte ei. Același sânge curge prin ruși și ucraineni, cum curge în români și unguri. De ce să ne omorâm între noi?”, se întreabă edilul.