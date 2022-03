Maramureșul, în coada clasamentului la împăduriri

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta circa 19 milioane de puieți forestieri în campania de împăduriri de primăvară din acest an, aceștia fiind produși în pepinierele silvice proprii.

Programul campaniei de împăduriri de primăvară prevede regenerarea a 10.244 hectare fond forestier de stat, din care 7.127 hectare pe cale naturală și 3.117 prin regenerare artificială, adică lucrări de împăduriri.

În plus, vor fi efectuate lucrări de completări pe 1.391 de hectare și de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe alte 179 hectare.

În Maramureș se vor împăduri 208 hectare.

Programul de regenerare a pădurilor de stat administrate de Romsilva în anul 2022 are alocat un buget total de 220,4 milioane lei.

În ultimii 5 ani, Romsilva a regenerat 72.892 hectare fond forestier de stat, din care 47.335 hectare prin regenerări naturale și 25.557 hectare prin lucrări de împăduriri, fiind plantați, în total, 141,37 milioane puieți forestieri.