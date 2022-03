Odinioară drum de raliuri • DJ Cavnic – Băiuț, la mâna exploatatorilor de lemn

Am bănuit dintotdeauna că pe timp de iarnă, când se închid drumurile de munte, ele devin raiul exploatatorilor de pădure. Și nu zicem să nu se taie o creangă din codrul străbun, pădurea are evident și un rol economic.

În fiecare primăvară, ne mirăm cum drumul de peste Rotunda, de la Cavnic spre Băiuț, arată ca bombardat. Am fost zilele trecute și am văzut. Într-adevăr, drumul e în continuare închis, undeva în zona cantonului silvic e zăpadă împinsă în drum, e imposibil de trecut, e „zid” de zăpadă grea.

Până acolo însă, primim răspunsuri. Da, exploatarea e legală, ne-am uitat pe panou, e cu sigla silvicilor. Dar lemnele puse efectiv în drumul județean, crengile aruncate, buștenii ce stau să se prăvălească în drumul județean și-așa firav nu lasă loc de interpretări.

Ce rampe, ce covorașe de cauciuc, după Cod Silvic și uzanțe? Culmea ironiei și a sfidării este însă o vatră de foc făcută în mijloc de asfalt, care vorbește de la sine!