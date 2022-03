Final de proiect • În spatele ușilor închise. Copilărie în vreme de război

Proiectul “În spatele ușilor închise” a ajuns la final, după 3 ani de cooperare fructuoasă între parteneri. Proiectul a adus în atenția tinerilor europeni poveștile de viață ale celor care și-au trăit copilăria în Europa în timpul războiului sau sub regimurile totalitare ale secolului al XX-lea.

W-Child. În spatele ușilor închise. Copilărie sub regimuri totalitare, copilărie în vremuri de război este un proiect finanțat prin programul Europa pentru cetățeni și a fost derulat prin parteneriatul dintre 4 organizații din Italia, Bosnia și Herțegovina, România și Republica Cehă.

“Prin munca depusă în cadrul proiectului s-au creat legături între cei care și-au trăit copilăria în vremuri de război sau sub regimuri totalitare și tinerii de azi. Scopul a fost de a stimula tinerele generații să reflecteze și să își îmbunătățească cunoștințele despre istoria Europei, făcându-i să empatizeze cu victimele și îmbogățindu-le cunoștințele pornind de la aceste povești de viață” – a informat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste din Sighetu Marmației.

În cadrul proiectului au fost realizate: un e-book cu poveștile martorilor (persoane a căror copilărie a fost afectată de comunism – în România și Cehia, de fascism – în Italia și de război civil – în Bosnia și Herțegovina); un proiect video ilustrând activită­țile „Solidarizare prin istorie” care au fost implementate în cadrul proiectului; un proiect video conținând interviuri cu martori implicați în proiect, alături de fotografii și alte materiale.