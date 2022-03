Cine primește ajutor social poate pierde banii dacă refuză să urmeze cursurile recomandate de agențiile de muncă

Pentru că s-a observat că o parte dintre cei ce primesc ajutoare sociale nu și-au finalizat studiile de bază, iar asta îi împiedică să urmeze cursuri de calificare și să găsească o slujbă, autoritățile au stabilit ca aceștia să se întoarcă la școală, în cadrul unui program numit “A doua șansă”, iar cei ce refuză să piardă banii primiți de la stat.

Acum, autoritățile au stabilit, printr-un ordin al Ministerului Educației, și regulile după care se vor desfășura cursurile programului “A doua șansă”, cum vor fi organizate clasele și cui i se adresează. Așa cum s-a stabilit în urmă cu 5 luni, prin OUG 101/2021, “pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional «A doua șansă»”.

În cazul în care refuză participarea la cursurile recomandate, persoanele apte de muncă ce primesc ajutor social pot pierde banii de la stat, putând să ceară din nou ajutor social doar după un an. Prin Ordinul ME nr. 3.062/2022, apărut în MO, sunt stabilite regulile pentru organizarea acestor cursuri, respectiv a programului “A doua șansă”. Potrivit actului normativ, programul „A doua șansă” are două componente: una axată pe învățământul primar (până la clasa a IV-a), iar alta axată pe învățământul secundar (gimnazial – clasele V-VII și liceal – clasele IX și X).

În cazul ciclului de învățământ primar, programul „A doua șansă” se adresează copiilor, tinerilor sau adulților care depășesc cu patru ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăță­mânt până la vârsta de 14 ani. Când vine vorba despre ciclul secundar de învățământ, programul „A doua șansă” îi vizează pe cei care au depășit cu cel puțin patru ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei în care puteau fi înscriși în învățământul de masă și care, din diferite motive, nu au absolvit învăță­mântul secundar inferior (gimnazial).

Cursurile se pot planifica într-un orar flexibil. Pentru înscriere, cei interesați se pot adresa secretariatului unei școli ce organizează astfel de cursuri, unde trebuie să ducă mai multe acte: copii ale actului de identitate, certificatului de naștere, de căsătorie, foaia matricolă etc. Regulile se vor aplica începând cu anul școlar 2022-2023.