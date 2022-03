Campioana continuă campania de transferuri

Campania de transferuri continuă la CSM Știința Baia Mare. După ce în urmă cu câteva zile campioana a obținut serviciile sud-africanului James Liam Scott, acum gruparea de pe Arena Zimbrilor anunță un nou transfer. Cel al neozeelandezului Timothy Lilomaiava, un taloner în vârstă de 22 de ani (16 aprilie 1999).

Puternicul taloner de 1,72 m și 107 kg a început rugby-ul la Sydney University Rugby Club (2016-2020). A bifat și cinci meciuri pentru Rugby Club Northern Suburbs Sydney (2021). În urmă cu patru ani, în 2018, a debutat pentru naționala Under 20 de ani a Statului Independent Samoa, iar în același an a fost convocat de Rudy Laevasa pentru prima oară și la naționala de seniori a Statului Samoa (aflat în sudul Oceanului Pacific). Pentru prima reprezentativă a statului Samoa a jucat șapte meciuri, debutând într-un joc contra celor din Hong Kong. Primul contact cu țara noastră l-a avut la vârsta de 19 ani, când a fost prezent ca jucător la Campionatul Mondial Under 20 de ani găzduit de București, în 2018. Până în prezent cel mai memorabil meci din cariera talonerului neo-zeelandez rămâne semifinala dintre Sydney University Rugby Club și Randwick District Rugby Union, câștigată în ultima secundă. Idolul noului jucător al zimbrilor rămâne Richie Mc Caw (căpitanul All Blacks în 110 meciuri dintr-un total de 148 jucate, și care are la activ două Cupe Mondiale).