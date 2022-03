Campionatul Național Școlar, între 21 și 23 martie

Pe pârtia Turist Șuior se va organiza, în perioada 21-23 martie, Campionatul Național Școlar la schi, fete și băieți, rezervat categoriilor de vârstă Under 14, Under 16, Under 18 și Under 21.

Competiție derulată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Ministerului Educației, Consiliului Județean Maramureș, Primăriei Orașului Baia Sprie și al Clubului Sportiv Școlar Baia Sprie. Parteneri: Turist Șuior, Kiss FM Baia Mare, Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș.

Probe de concurs: 21 martie, slalom uriaș – categoriile U14 și U16; 22 martie, slalom – categoriile U14 și U16; 23 martie, slalom – categoria juniori, U18 și U21. Startul se va da la ora 10.00, în fiecare zi de concurs. Ședința tehnică este programată duminică, 20 martie, ora 19.00, la Complex Turist Șuior Bază.