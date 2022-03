Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite la Parohia Lăpuşel şi binecuvântarea Monumentului Eroilor

Miercuri, 16 martie 2022, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat, după 11 ani, în mijlocul credincioşilor din Parohia Lăpuşel, Protopopiatul Baia Mare, unde, la oră de seară, a săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, la care s-a rugat împreună cu soborul şi biserica plină de credincioşi.

Sfinţirea monumentului eroilor

În rândul parohiilor în care se săvârşeşte de către Ierarhii Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, totdeauna seara, după 24 de ore de ajun, s-a aflat în acest Post şi localitatea Lăpuşel, situată nu departe de Baia Mare.

La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat de primarul Octavian Pavel al comunei Recea, de preotul paroh Sorin Călin Costinaş şi de marea mulţime de credincioşi veniţi, pe înserat, ca să se roage la Liturghia Darurilor înainte Sfinţite împreună cu soborul.

Întâmpinarea Ierarhului a fost făcută în faţa Monumentului Eroilor, situat în curtea bisericii, cu marea mulţime de credincioşi de jur împrejur, deoarece urma să se petreacă binecuvântarea acestuia de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a oficiat această slujbă în prezenţa unei mulţimi emoţionante, pentru că aproape din fiecare familie din sat există o rudă mai apropiată sau mai depărtată care nu s-a mai întors din unul din cele două războie mondiale, spre amintirea cărora a fost ridicat acest monument de către primărie, la iniţiativa actualului primar şi a altor locuitori din sat, cu binecuvântarea şi îndrumarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

A comemora victimele unor războaie nimicitoare cum au fost cele din secolul trecut, din timpul cărora mai trăiesc mulţi creştini în sat, este o datorie creştinească, o onoare şi o ascultare de glasul Bisericii, care ne spune să ne cinstim eroii, să-i cinstim pe cei trecuţi la Domnul, lucru pe care credincioşii îl simt cu totul aparte în aceste momente când un război nimicitor, care provoacă milioane de suferinţe, se desfăşoară la graniţele ţării, iar oropsiţii sorţii fug în şi prin ţara noastră până în lume departe. Amintim că din primul război mondial nu s-au mai întors în Lăpuşel de pe frontul nimicitor 23 de creştini, iar din al doilea război mondial 15 creştini. Monumentul a fost proiectat de Ioan Pop, a fost executat de Flamgard SRL şi de Marmura Farcău SRL, paroh Pr. Vasile Marchiş.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite

Soborul a fost alcătuit din Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Sorin Călin Costinaş, paroh, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului, şi Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar priceasna a fost interpretată de corul parohiei, dirijat de Cristina Necşoi.

În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat în genunchi cu tot poporul din biserică pentru încetarea războiului din Ucraina, pentru linişte şi pace în lume.

Cuvântul de învăţătură

Un fast şi folositor cuvânt de învăţătură a adresat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor, în care s-a referit la post:

„Am intrat în cea de-a doua săptămână a Sfântului şi Marelui Post, Postul cel Mare şi Sfânt, pregătitor pentru praznicul împărătesc al Învierii Mântuitorului. Acest Post este o rânduială Sfântă şi are rădăcini tocmai în Rai, pentru că Sfinţii Părinţi identifică postul în porunca pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam şi Evei ca din toţi pomii să mănânce, numai din acela din mijlocul Raiului, al cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânce, căci în ziua în care vor mânca vor muri negreşit. Nu fructele pomului erau cele care întinau postul lor, că toate poamele erau vegetale, ci porunca în sine, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dumnezeu le-a dat o singură poruncă şi ar fi trebuit să o păzească pentru tot ce au primit de la Dumnezeu, pentru că i-au adus din nefiinţă la fiinţă, pentru că lui Adam i-a dăruit chipul Său, spune referatul biblic de la Cartea Facerii, i-a dăruit frumuseţile Universului şi Raiul cu tot ce era necesar pentru viaţa lui biologică, pentru viaţa lui fizică, iar porunca postirii sau a nemâncării era însăşi viaţa vieţii lui. Dacă ar fi ţinut-o, ar fi rămas nemuritor. Era sensul vieţii lui şi a legăturii lui cu Creatorul, însă a intrat eroarea în lume prin ispitirea celui rău, şi, călcând porunca, omul a devenit nemuritor. Deci, acea primă poruncă a fost despre post. De abstinenţă, despre voinţă. Despre respectul faţă de orânduială. I-a aşezat o singură rânduială şi aceea călcând-o a început pribegia omului şi a umanităţii, pentru că am părăsit Raiul şi ne-am despărţit de Dumnezeu şi am rătăcit mereu până la Întruparea Fiului Său. Însuşi Fiul lui Dumnezeu a postit.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a subliniat credincioşilor despre postul pe care Mântuitorul l-a făcut înainte de a începe activitatea Sa de propovăduire a Legii noi, a Evagheliei, despre cele patru posturi mari de peste an şi despre alte zile de post, despre păstrarea rânduielii Bisericii, precum şi despre Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite şi despre Sfântul Grigorie Dialogul, alcătuitorul acestei Liturghii şi a îndemnat credincioşii să reînnoiască biserica.

Preotul paroh Sorin Călin Costinaş a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor şi l-a invitat să fie prezent şe pe viitor între ei.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”