Zona Vimelor • Deocamdată, recordmani la terenuri arse

Zilele trecute, am văzut primele semne bune, de început de an agricol, la sate. Din păcate, ca în fiecare an, s-a început cu incendierea pajiștilor și a pășunilor, pentru a le curăța, fapt interzis de “Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC 5 și GAEC 8)”, ce nu permit arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, și nici a vegetației uscate pe pajiștile permanente. Din motive ecologice, dar și de securitate. S-a văzut recent în Boiu Mare. Dar dealurile arse masiv în arealul Vima Mare și Vima Mică arată că practica vecinilor este absolut similară.