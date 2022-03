Donaţie generoasă făcută de etnologul Janeta Ciocan la Etnografie

Timp de o jumătate de veac în slujba patrimoniului cultural național și a cercetării culturii tradiționale maramureșene, ca etnolog și muzeograf, Janeta Ciocan și-a pus puternic amprenta asupra destinului Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare. Acum, spre final de activitate, a dorit să contribuie la îmbogățirea colecțiilor, printr-o importantă donație.

„Lucrez în Muzeul de Etnografie de la 1 septembrie 1971 și am urcat treptele profesionale începând cu muzeograf stagiar până la muzeograf. De la bun început, alături de colegul meu, Sabin Șainelic, m-am preocupat în mod constant de completarea colecțiilor cu obiecte care să poată asigura realizarea expoziției de bază a secției și apoi a Muzeului Satului din Baia Mare…Când am intrat în muzeu, colecțiile secției de etnografie numărau 1500 de piese. Acum, la finalul activității mele profesionale, consider că cel mai nimerit lucru este ca obiectele și cărțile de specialitate pe care le consider importante să le donez muzeului în care mi-am petrecut o parte din viață”, a punctat Janeta Ciocan, etnolog, muzeograf, colaborator al Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Donația generoasă pe care a făcut-o muzeului cuprinde: 209 piese ceramice; 87 de piese din lemn; 87 de piese pentru colecţia de obiecte de cult, majoritatea aparținând pictorilor de icoane, colecția cuprinzând în general piese unicat, figuri zoomorfe din pâine, care se dădeau cadou la nuntă în Cehia, dar și impresionante icoane realizate de Turoczi Clara și Georgeta Maria Iuga; 30 de piese pentru colecţia de textile (covoare, cergi, mileuri); 29 de piese de port din zonele noastre, dar și 3 piese cu vechime de început de secol XX din Bihor și nordul județului Botoșani (Ripiceni), de unde erau bunicii Janetei Ciocan; o colecţie fabuloasă de brichete din perioada 1914-1980, aparținând tatălui acesteia, cuprinzând 37 de piese, dintre care trei sunt piese unicat (una confecționată dintr-un glonț din Primul Război Mondial, alta din piele ștanțată cu imaginea Turnului Ștefan, realizată pentru tatăl dumneaei de către UCECOM, la moment aniversar, o casetă pentru țigarete cu intarsie de sidef); o colecţie de fotografii; 15 exemplare de trofee de vânătoare, premiate la concursuri; 250 de volume care vor îmbogăţi biblioteca instituţiei, dar și alte piese diverse, un covor persan cu stema județului Maramureș, din 1970, fiind o piesă unicat.