CSM Baia Mare, bronz la CN Under 23

La București s-a desfășurat, în perioada 18-19 martie, Campionatul Național de judo rezervat categoriei de vârstă Under 23.

CSM Baia Mare s-a prezentat la această competiție cu două sportive, Damaris Funeczan și Ana-Maria Florean. Damaris a cucerit medalia de bronz în cadrul categoriei -78 kg, iar Ana-Maria s-a clasat pe locul 5 la 52 kg. Cele două sportive sunt antrenate la CSM Baia Mare de Vasile Pop, Alin Popdan, Bogdan Pop și Denis Pop.

Secția de judo de la CSM Baia Mare are planificată următoarea competiție la Satu Mare, în perioada 25-27 martie, unde va avea loc Campionatul Național pentru categoria de vârstă Under 16.