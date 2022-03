Un utilaj multifunc­țional, cu care administrația publică locală va executa o serie de lucrări gospodărești în comună, a fost achiziționat recent de Primăria Poienile de sub Munte. Costul acestuia a fost de 133.550 lei, plus TVA, iar echiparea tractorului pentru deszăpezire (lamă, tiranți față și sărăriță) a costat 29.880 lei, plus TVA, bani proveniți din bugetul local.