Amintiri din război de la singura femeie din Chioar care a cântat la ceteră

Emilia Avram din Curtuiușu Mare a fost singura femeie din Țara Chioarului care cânta la ceteră.

Într-o cercetare folclorică, a povestit celor de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, o întâmplare din vremea războiului: „Eram acasă, la casa bătrână, cu coptiii aceia mici, gemini; n-am putut mere nicări cu ei. Că bărbatu’ şi cu socru’ o fo’ ieşiţi cu vacile, din sus, că le puşca nemţii şi ruşii. O coborât nemţî di pă deal, şi acoale la vecinu’ şi-o făcut ei cazarea lor, cu cai, cu căldările cu mâncare, tătă armata, numa’ o înnegrit acolo odoru’ cela. Noa, eu eram acasă înfricată, n-am putut mere nicări: „Doamne, de or veni aci, ce m-oi face, şi cum a hi?” La vecini, plin de nemţi, m-am înfricat. Tăt pândem ce să mă fac io, că nu poci mere nicări cu doi coptii. Că de era unu’ îl luam şi merem undeva. Da’ cu doi, unde să mă duc? Gândesc, stau aci, nu mă duc nicări. Dacă Dumnezo m-a feri şi oi rămâne, bine, dacă nu, nu…Şi vine un neamţ mare, avé-o-ar sănătate. Io îl văd că să apropie, să suie, că avem tri ptietrii de suit pă talpă, nu scări ca şi amu’. Şi el o tăt cerut de la mine un vas să-şi facă tocană. Io n-am ştiut că ce zâce, că o cerut în limba lui. Luaţi ce vreţi, numa’ mă lăsaţi în pace şi i-am arătat de unde să ia….O vinit altu’ după el şi s-o băgat în coteţu’ unde o fo’ porcu’. Eu m-am uitat pă fereastră, avém o fereastră care dădea spre coteţ, şî vedém acolo. Am văzut că să apleacă la cizmă şi scoate un cuţât mare. Am ştiut că acela pântru porc l-o luat, că s-o băgat acolo şi o tăiet porcu’. Şi s-o dus la altă casă la Cătălina. Acolo o făcut ei prânzuieli, o fript porcu’ şi l-o mâncat”, scrie Corina Isabella Csiszár. Detalii puteţi citi pe pagina de socializare a Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ma­ramureş.