O suită de proze scurte, cu valenţe artistice şi documentare

În urmă cu ceva vreme, am citit câteva postări pe facebook ale doamnei Liliana Iuga Mărginean, transformate ulterior într-o carte cu titlul Acasă, în Maramureș (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2022).

Țin să afirm din capul locului că paginile acestei cărți au o reală valoare literară. Este vorba de un anume fel de „amintiri din copilărie”, de evocări din timpul copilăriei și adolescenței autoarei la Săliștea de Sus, Maramureș, prin anii 70 – 80. Impresionează cu adevărat unele trăsături ale textului. Întâi, naturalețea și cursivitatea scriiturii, Liliana Iuga Mărginean narează cu ușurința unui scriitor format. Ea își publică evocările pe o rețea de socializare, ceea ce ar putea să dea motive de neîncredere cititorilor obișnuiți să lectureze cărți tipărite pe hârtie, nu afișate pe ecranele telefoanelor, intelectualilor care nu creditează foarte mult cele publicate în social-media, pentru că pe rețelele de socializare regulile gramaticale sunt de obicei mai relaxate, abrevierile mai personalizate și exigențele privind bogăția și acribia lexicală sunt mai reduse. Nu este însă cazul Lilianei Iuga Mărginean. Dimpotrivă, textele sale au calități literare intrinseci, care ar putea onora orice revistă de profil. Sunt pagini care abundă în arhaismele și regionalismele locului, fără ca acest lucru să fie supărător, ci acestea pigmentează imaginea, îi dau veridicitate, o culoare și o viață proprie.

Genul proxim ar fi celebrele „Amintiri” ale lui Ion Creangă și, firește, nu ne putem imagina scriitura lui Creangă fără celebrele sale regionalisme, pe care de fapt el le-a pus în circulația limbii române literare. Apoi evocarea sărbătorilor mari de peste an, Crăciunul, Paștile, pelerinajele la mănăstire de Sfânta Maria sau descrierea șezătorilor, a nunților etc. cu emoțiile pregătirilor văzute prin puritatea ochiului de copil au un farmec aparte. Sunt narate cu o sinceritate lipsită de inhibiții, cerută de natura restituirii, cu expresii uneori fruste și crude, fără a fi însă și o violentare a limbajului. Per ansamblu, un demers binevenit, meritoriu și bine realizat.

Nicolae IUGA