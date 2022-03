Particularitățile graiului maramureșean

Graiul maramureșean este unul din cele 5 subdialecte de bază ale daco-românei, alături de graiul muntean, mol­dovean, bănățean și crișean.

Azi este pe cale de dispariție, fiind utilizat parțial de maximum 100.000 de oameni din Țara Maramureșului și din satele românești din Maramureșul de nord (Ucraina). În Țările Codrului, Chioarului și Lăpușului se vorbesc graiuri crișene și transilvănene. În graiul ”moroșenesc”, multe cuvinte și expresii sunt diminutivate, prescurtate ori pronunțate diferit, uneori cu reguli gramaticale diferite: palatalizări (mnic-mic, zini-veni etc.), scurtarea cuvintelor (fo-fost, me-merge etc.), rotacisme (corindă-colindă, gerunche-genunchi etc.) și multe altele, scrie Teofil Ivanciuc. Lexicul conține câteva mii de termeni particulari, îm­prumutați mai ales din limba maghiară, ucraineană, germană ori din alte limbi, dar s-au păstrat și termeni de străveche origine dacică, mai ales păstorești. “Există o mulțime de expresii savuroase: Doamne sprân ș-apără! (Doamne ferește!); de-a moi (la înmuiat); nu-i modru (nu se poate); mă taie jâgăraia (mă doare stomacul); tere pere (varză!, de ni­mic); tăt tie tau! (am să te tai!); a umbla val (a se agita); no ni mă la el ce be! (uită-te la el ce bea!) etc”, mai spune Teofil Ivanciuc. Notabile sunt și cele nu mai puțin de 15 sensuri diferite pentru un singur scurt cuvânt: “1. No (Ai dreptate). 2. No! (Nu ai dreptate). 3. No!!! (Ce atâta grabă?!). 4. No!!! (E urgent!). 5. No? (Ai decis?). 6. No! (Mai umple-mi urgent un pahar). 7. No-no-no! (Nici vorbă!). 8. Nooo… (Un moment!). 9. No! (Salut!). 10. No… (Îmi cer scuze). 11. No?… (Care-s noutățile?). 12. No… (Ce te-ai băgat așa, n-ai văzut că eu aveam prioritate?!). 13. Nooooo!!!… (Iar e gol portmoneul). 14. No? (Ce zici?). 15. No! (Să ai o zi frumoasă!)”, a adăugat Ivanciuc.