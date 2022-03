CS Minaur Baia Mare – Sola HK 40-32 (18-14)

Vicecampioana a luat o opțiune serioasă după jocul încântător din manșa întâi a sfertului de finală cu Sola HK, disputat sâmbătă după-amiază în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” și încheiat cu victoria Minaurului la o diferență de opt lungimi, 40-32 (18-14).

Putem spune că băimărencele au făcut, de departe, cel mai bun și frumos meci al sezonului, norvegiencele contând efectiv doar în primele șase minute. În rest, elevele lui Raul Fotonea și Daniel Apostu au evoluat la cel mai ridicat nivel și nu e de ici-colo să administrezi unei formații norvegiene 40 de goluri. Minaur a atins această performanță și este la un pas de Final Four pentru al doilea an consecutiv în EHF European League.

Sola HK a ținut piept vicecampioanei României doar până la scorul de 4-4 (6), după care în teren a existat o singură echipă, cea a Minaurului. În primă fază, gazdele, cu 1.200 de suporteri în spate, s-au desprins la trei goluri, 8-5 (11), după care alte patru goluri la foc automat, 12-5 (19). Vine o perioadă în care băimărencele nu mențin același ritm și sunt taxate, avansul reducându-se la trei lungimi, 15-12 (26), însă vom consemna o diferență de patru goluri la pauză – 18-14. Partea a doua a fost fără istoric, cu Minaur jucând la aceeași intensitate, și cu un adversar debusolat complet. În cinci minute, gazdele pun o distanță de șapte goluri, 22-15, care tot a crescut odată cu trecerea timpului și a ajuns la plus 10 – 33-23 (49). Diferență menținută până aproape de final, când Sola a mai recuperat din ecartul imens, dar nesemnificativ, 40-32, scor care ne permite să avem o șansă imensă la calificarea în Final Four. Nesperată înaintea dublei, dacă ne raportăm la parcursul lui Sola HK în Grupa A, victorii pe linie.

• Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”. Aproximativ 1.200 de spectatori. • Arbitri: Tatjana Prastalo și Vesna Balvan (Bosnia și Herțegovina). Delegat EHF: Denis Reibel (Franța). Aruncări de la 7 m: 4-4 (transformate toate). Minute de eliminare: 6-6.

• CS Minaur Baia Mare: Enache (7 intervenții), Pandzic (4 intervenții) – Lavko 9 (3 din 7 m), Fujita 6, Popa 6, Burlachenko 5, Tănasie 4, Laslo 4 (1 din 7 m), Severin 3, Petruș 2, Polocoșer 1, Cioca, De Souza, Zych, Țîrle. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu.

• Sola HK: Haug Lerstad (7 intervenții), Froland (2 intervenții), Fossum – Deila 8 (2 din 7 m), Sirum Novak 7, Knutsen 6, Herrem 4, Magnussen 3, Seierstad Wiik 2, Holgersen Danielsen 2, Berland Husebo, Gudmestad, Haugseng, Kristiansen Tveiten, Barka. Antrenor: Steffen Stegavik.