Ce analize şi teste trebuie să facem anual?

Este bine ca în fiecare an să facem un set minimal de analize care pot indica cel mai des întâlnite probleme de sănătate.

Hemoleucograma. Această analiză poate oferi informații despre: numărul de leucocite, eritrocite, concentrația de hemoglobină, hematocrit, indici eritrocitari, număr de trombocite și indici trombocitari. Analizarea parametrilor hematologici aduce informații care ajută medicul să depisteze anumite disfuncționalități ale celulelor de sânge, infecții acute, cronice sau alergii etc. VSH-ul se referă la viteza de sedimentare a hematiilor, a acelor celule care transportă oxigenul de la plămâni la țesuturi. Cauzele VSH-ului crescut sau, din contră, scăzut sunt multiple și pot ascunde unele afecțiuni: inflamații, o infecție sau o boală autoimună. Glicemia (glucoza serica). Valoarea normală a glicemiei nu trebuie să depășească 100 mg/dL. În cazul unei valori mai mari, analiza se repetă în trei zile diferite. Dacă în toate cele trei zile valorile sunt peste 126 mg/dL, pot fi necesare analize extinse pentru consolidarea diagnosticului. Profilul lipidic complet cuprinde colesterolul total, HDL colesterol (bun), LDL colesterol (rău), trigliceride. LDL – colesterolul “rău” – se depune pe peretele arterial, pe care îl îngroașă progresiv putând chiar bloca fluxul sanguin. Creşte în acest fel riscul de infarct miocardic sau de atac vascular ischemic. HDL colesterolul – colesterolul “bun” – îndepărtează colesterolul din pereții vaselor de sânge și îl transportă către ficat și împiedică depunerea sa. Trigliceridele – o altă formă de transport al grăsimilor în organism. Transaminazele sunt reprezentate de TGO (AST) şi TGP (ALT). O valoare normală a transaminazelor este sub 40 UI/l, însă o valoare crescută trebuie interpretată de către medic în funcție de regimul de viață al pacientului. Dacă valorile mari persistă și există și alte analize coroborate, cu valori crescute, se poate pune diagnosticul unei boli de ficat. În cazul creșterilor ușoare, se recomandă un regim de viață lipsit de alcool, efort, consum de medicamente. Creatinina serică este o analiză care poate indica o perturbare a func­ției renale.

