Reacții după Minaur – Sola HK

CS Minaur Baia Mare a izbutit cea mai clară victorie a sezonului, 40-32 cu Sola HK, în prima manșă a sferturilor de finală ale EHF European League, după o prestație aproape de perfecțiune, și vicecampioana României este principala favorită la calificare. Aspect recunoscut atât de fostul jucător al Minaurului, Steffen Stegavik, actualul antrenor al norvegiencelor, cât și de fosta componentă a HCM-ului, Camilla Herrem, jucătoare încă în activitate. Însă tehnicianul echipei aflate la un pas de Final Four, Raul Fotonea, vrea să-și țină jucătoarele în priză și a spus că soarta calificării nu este încă rezolvată.

Stegavik, aproape resemnat în privința calificării

”Vom lupta în manșa a doua cu toate că diferența de scor este foarte mare. Am sperat la o distanță maximă de 2-4 goluri, cu care am fi visat la calificare. Însă cred că cele opt goluri sunt prea multe. Desigur, Baia Mare este favorită la calificarea în Final Four. E altfel când joci în fața unei atmosfere frumoase cum este în Baia Mare și pe care o cunosc foarte bine” – Steffen Stegavik.

Herrem, revedere cu gust amar

”Baia Mare nu m-a uitat și le mulțumesc oamenilor pentru tot. Meciul a fost unul greu, noi am avut un plan pentru toate. Dar n-am putut urmări acest plan. De asemenea, atmosfera și gălăgia din sală ne-au cam dat peste cap. A fost o bună experiență, iar pentru mine și pentru Steffen a fost foarte plăcut să ne întoarcem aici. Când am primit aplauzele, mi-a venit să plâng puțin. A fost un moment foarte frumos pentru mine” – Camilla Herrem.

Fotonea rămâne precaut

”Vreau să le felicit pe jucătoare pentru jocul aproape perfect pe faza de atac. Chiar și pentru jocul de apărare care a mers binișor. Mai este încă un meci de disputat și sper ca echipa mea să fie focusată pentru acest joc. Sperăm să ne calificăm în Final Four. Totuși, calificarea este încă deschisă pentru ambele echipe” – Raul Fotonea.

Burlachenko, încântată de handbalul oferit

”Am jucat un hand­bal bun astăzi, am câștigat la scor, însă știu că în handbal orice este posibil. Uneori joci bine și reușești să-ți atingi obiectivele, alteori nu. Sperăm să ne calificăm în Final Four și să câștigăm acolo o medalie. Am jucat împotriva unei echipe tinere, însă n-a fost deloc ușor. Este unul dintre meciurile pentru care merită să te apuci de handbal” – Burlachenko.