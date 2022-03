Digul barajului Runcu se finalizează în acest an

Lucrările la barajul Runcu urmează să fie reluate săptămâna viitoare, conform anunțului făcut de conducerea Consiliului Județean Maramureș. Astfel, Ionel Bogdan a precizat faptul că barajul Runcu este un proiect major care, odată finalizat, va avea o contribuție foarte importantă în dezvoltarea județului nostru.

Guvernul României a alocat în acest an resurse pentru continuarea lucrărilor la obiectiv. „Am fost la baraj împreună cu administratorii de la Socot S.A. – societate care este constructorul acestui proiect. Am discutat despre lucrările care pot fi realizate în acest an și despre etapele următoare, care vor duce la finalizarea acestui proiect strategic pentru Maramureș. În aproximativ o săptămână estimăm că vor putea fi reluate lucrările de execuție, în această zonă fiind încă pe alocuri zăpadă. La sfârșitul acestui an va fi finalizat digul, urmând ca în 2023 să fie achiziționate și montate toate utilajele și dotările necesare pentru func­ționarea barajului. Barajul va asigura un debit de apă și pentru barajul Firiza, pe lângă faptul că va alimenta întreg Maramureșul istoric. Am susținut acest proiect încă de când eram secretar de stat în Cancelaria prim-ministrului, pentru că îmi doresc ca județul să aibă parte de dezvoltare, prin realizarea proiectelor strategice pentru Maramureș”, a precizat Ionel Bogdan.