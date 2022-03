Întăriri pentru un nou titlu

• Campioana a bifat al cincilea transfer •

Oficialii CSM Știința Baia Mare au parafat al cincilea transfer al acestei ierni prin aducerea pentru o perioadă de doi ani a jucătorului de origine sud-africană Kefentse Mahlo. Născut pe data de 31 martie 1993, în provincia Limpopo, la Tzaneen, aripa sud-africană (1,76 m – 86 kg) a evoluat pentru prima oară în 2008 pentru „antilopele” de la Hoerskool Benvorster. A intrat apoi la Under 17 ani în circuitul formației Hoerskol Benvorster Limpopo Blue Bulls, formație pentru care a evoluat între 2010 și 2011. A continuat rugby-ul la Under 19 și 21 de ani, jucând sub culorile University of Pretoria Blue Bulls (2012-2014). Începând cu vârsta de 21 de ani, în 2014, face pasul spre competițiile rezervate seniorilor, evoluând pentru University of Pretoria Blue Bulls în Vodacom Cup, Suppersport Challenge, Currie Cup, respectiv Super Rugby. În perioada când evolua la Under 16, respectiv Under 20 de ani, Kefentse Mahlo a fost convocat și în lotul lărgit al reprezentativei Africii de Sud. Informații și foto furnizate de rugbybaiamare.ro