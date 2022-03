Nu se mai termină gunoiul pe Pietriș. Acum, cu aromă de leurdă

Una dintre cele mai grețoase scene ce pot fi văzute la acest moment în natură se petrece pe Dealul Pietriș de pe DN 18 B.

În deja celebra parcare devenită ghenă, de unde oamenii aruncă în vale tot ce le trece prin cap, începe să iasă leurda, usturoiul sălbatic, cel cu proprietăți medicale atât de valoroase încât era cules de oameni la comandă, pentru Terapia Cluj. Acum, n-ai mai culege de acolo nici cu forța… Desigur, am fi nedrepți dacă am susține că doar acolo se aruncă gunoi din mașini. Am găsit așa ceva inclusiv în locuri aparent ascunse, pe traseul unui viitor drum de legătură între comunele Lăpuș și Groșii Țibleșului, pe văi. De la plastic la lână de la oi, la electrocasnice, orice!!