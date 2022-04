Băimăreanul Sergiu Gliga – spectaculos la „Românii au talent”

Băimăreanul Sergiu Gliga și-a reîncercat norocul la „Românii au talent”, iar momentul său, difuzat în cea mai recentă emisiune și etichetat drept „spectaculos” de către jurați, i-a adus trei „DA” și șansa de a merge în etapa următoare.

„Am văzut, pe Instagram, că au loc audiții la «Românii au talent» și m-am hotărât să reîncerc. Momentul efectiv a fost spontan, am fost natural, doar piesa (cântată la pian, n.r.) am ales-o în prealabil. Detalii despre următoarea etapă sunt confidențiale și, la momentul potrivit, voi afla detalii. Am pregătit un moment, dar aștept feedback de la producători. Experiența a fost una frumoasă”, a mărturisit Sergiu. „Pentru mine ai fost o surpriză plăcută”, a punctat Andra după interpretarea piesei la pian. În completare, Andi Moisescu a subliniat „liniștea” adusă de momentul „spectaculos”. Mihai Bobonete a apreciat umorul și dezinvoltura lui Sergiu, sugerându-i să încerce stand-up comedy. Sergiu Gliga are 24 de ani și este din Baia Mare. În prezent, lucrează ca autopsier la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.