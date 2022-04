Copiii de la Gară, în vizită la muzeu

Copiii din comunitatea Gară au mers la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, alături de voluntarii internaționali din proiectul PLAY al Asociației „Team for Youth” Baia Mare. Uimiți și plini de curiozitate, au descoperit cum erau lucrurile acum o sută de ani în Baia Mare. Acolo, au putut să vadă mai multe expoziții despre istoria orașului, despre arheologie, mine și ceasuri. După această vizită, copiii au luat prânzul sub soare, în grădina biroului de la „Team for Youth”. Voluntarii sunt găzduiți de „Team for Youth” pe o durată de șase luni în Baia Mare prin programul Corpul European de Solidaritate.