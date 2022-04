Oaspeții și-au consolidat poziția

• Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău 1-3 (-22, -23, 20, -24) •

Meciul care ar fi putut să relanseze lupta pentru poziția a șasea în Divizia A1 la volei masculin a fost tranșat, miercuri după-amiază, de SCM Zalău, grupare care s-a impus în fieful Științei Explorări Baia Mare cu scorul de 1-3 (-22, -23, 20, -24).

După un meci echilibrat, intens și tensionat în finalul lui, mingea de meci a oaspeților fiind contestată îndelung de gazde, dar nici în această situație arbitrii nu au fost înduplecați să schimbe decizia. Prin acest succes, oaspeții și-au asigurat poziția a șasea, însă mai speră la locul cinci, iar Știința Explorări se va clasa pe locul 7, indiferent de soarta ultimelor două runde.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 6 p (3 blocaje). Silvășan-Pașca 12 p (3 blocaje), Badea 5 p (2 blocaje), Tarța 16 p (un as), Moreira 15 p (6 blocaje, un as), Cheaga 9 p, Crișan (libero). Au mai jucat: S. Dragomir 5 p (un blocaj), Klochko 2 p, Aldea. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• SCM Zalău: Rîpeanu 2 p (un blocaj), Cuciureanu 13 p (2 blocaje, 3 ași), Mihălescu 10 p, Minic 20 p (2 blocaje, 2 ași), Coasă 9 p (un blocaj), Bălean 16 p (2 blocaje, un as), Fernandez (libero). Au mai jucat: Topulziev 1 p, Mărgineanu, Palacios. Antrenori: Horacio Dileo și Marius Lazăr.

• Au arbitrat: Nicolae Cristea și Lucian Husa (ambii din Cluj-Napoca). Observator FRV: Ioan Bârsan (Iași).

În celălalt meci al Grupei 5-8, CSU Știința București – Olimpia Titanii București 0-3.

Clasament Grupa 5-8: 5. Olimpia Titanii București – 49 p; 6. SCM Zalău – 43 p; 7. Știința Explorări Baia Mare – 35 p; 8. CSU Știința București – 24 p.

Știința Explorări are planificată următoarea rundă în 16 aprilie, acasă, cu CSU Știința București.