Corala „Doxologia” a câștigat trofeul la un festival din Bucovina

Corala “Doxologia” a Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijată de prof. dr. Cosmin Lauran, și-a dobândit de ani întregi faimă la nivel local. Membrii coralei cântă cu sufletul, dar și cu talent. Meritele coralei “Doxologia” au fost apreciate și recompensate și la Festivalul Concurs Național de Muzică Corală Religioasă „Buna Vestire”, ediția a XXX-a, care a avut loc în 27 martie 2022, în localitatea Fundu Moldovei. Drept dovadă, corala s-a întors acasă cu Trofeul și cu un premiu consistent în bani.

“Este primul Trofeu al coralei Doxologia, de la înființarea sa din 2003”, a punctat dirijorul Cosmin Lauran. El spune că la festival “noi am mers de dragul de a cânta”. La concurs s-au înscris 21 de coruri, dintre care 10 au intrat în concurs, la 5 secțiuni. Din juriu au făcut parte 6 specialiști în domeniu, președintele juriului fiind conf. univ. dr. Costel-Mirel Nechita, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, dirijor al corului Catedralei Mitropolitane din Iași. Juriul de specialitate a apreciat dragostea pentru cântecul coral al “Doxologiei”, dar și repertoriul, calitățile vocale și interpretative. “E o confirmare a muncii pe care am depus-o în decursul celor 5 ani de când sunt la cârma coralei”, a adăugat Cosmin Lauran.

În concurs, corala “Doxologia a interpretat “Rugăciune”, pe versurile lui Mihai Eminescu și muzica lui Tudor Jarda, “Ziua Învierii”, de Nicolae Lungu, “Sus inima, români”, pe muzica lui Nicolae Oancea.

Anul viitor, corala „Doxologia” va fi invitată în recital în deschiderea festivalului. Corala a fost prezentă la festival, cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, și a fost însoțită din partea Catedralei Episcopale de preotul Valeriu Vana. Membrii corului au fost angrenați și într-o călătorie spirituală. “Duminică am cântat mai multe pricesne la mănăstirea Moldovița. Momentul i-a impresionat pe cei prezenți. Au fost măicuțe și credincioși cu ochii în lacrimi. Unii au venit și ne-au strâns mâna și ne-au mulțumit personal”, a conchis Cosmin Lauran.