Soluții propuse de un inventator băimărean la scumpirea carburanților și a energiei electrice

Inventatorul băimărean Ioan Petruț vine cu soluții alternative la problemele actuale din societatea românească. Mai în glumă, mai în serios, inventatorul spune că a fost singurul român care s-a bucurat de scumpirea carburanților. Asta pentru că speră că în acest mod va putea să își valorifice una dintre invenții: motorul cu dublu efect.

Cum să faci economie la combustibili și la energie electrică?

„Sunt singurul român care m-am bucurat că se scumpește benzina pentru că m-am gândit că va avea succes motorul meu. Într-un cilindru am pus două pistoane cap în cap, opuse. Am obținut cu 20-25% putere mai mare. Experimentul l-am făcut pe un motor de Trabant pentru că acesta mi-a fost la îndemână. Am schimbat numai cilindrul. Motorul original are 28 de cai putere și al meu a scos 34-35 de cai putere. Cu acest motor se face economie la combustibili. Motorul merge la dronă, avion, chiar submarin. Cilindrul acela e mai special. Ar fi o soluție la scumpirea carburanților”, spune Ioan Petruț.

Inventatorul are în palmares și alte invenții, tocmai potrivite pentru perioada de scumpiri pe care o traversăm. E vorba despre instalația pentru valorificarea valurilor și o turbină eoliană. Cu turbina a avut succes chiar și în cătunele fără curent electric. Mărturisește că a primit scrisori de mulțumire de la copiii unei bătrâne din județul Bacău. „Am o turbină eoliană, are succes. Am făcut proiecte și le-am trimis în țară. Avantajul e că nu trebuie ridicată la sute de metri, se poate face la o înălțime de 5-10 metri. Cel mai mult m-au contactat oameni din satele fără curent electric. Dintr-un sat de lângă Bacău, copiii unei bătrâne în vârstă de 80 de ani au zis că i-a ajutat mult această invenție și că nu le mai trebuie curent electric”, a punctat inventatorul.

Grătar cu dezinfectant pentru perioada pandemică

Nici în perioada pandemică, Ioan Petruț nu a stat degeaba. A inventat un grătar special cu aspirator și dezinfectant. „M-au lăudat cei de la OSIM pentru această invenție. Se folosește la școli, spitale, cabinete medicale, la orice instituție. Grătarul se montează în fața ușii principale. E electric, te urci pe grătarul care are două perii ce te curăță. Fie zăpadă, fie noroi, orice, cele două perii te curăță până e uscat. Alte două perii te dezinfectează cu un lichid. Tot ce a căzut de acolo trage un aspirator. Trebuie doar să schimbi sacul. M-ar interesa o firmă care vrea să îl producă. Am vorbit în unele instituții, ar fi interesați la spitale, cabinete medicale”, a adăugat Ioan Petruț. De altfel, invențiile băimăreanului sunt recunoscute la nivel național, fiind premiate. Ultimele distincții i-au fost acordate la Iași, Chișinău și Ungheni pentru o instalație de semnalizare a frânei auto. „Se defectează o roată, curge lichidul sau iese aerul. Omul nu știe. Când apasă frâna nu mai apare frâna. Am făcut un senzor montat la fiecare roată. Senzorul sesizează la bord care roată nu are frână. Se aprinde un led roșu și șoferul știe că acea roată nu are frână, dar poate să meargă mai departe fiindcă este o electrovalvă, se cuplează electrovalva și oprește scurgerea lichidului și poți merge și 1.000 de kilometri”, a precizat Ioan Petruț.