Belvedere de Maramureș • Trecerea dintre iarnă și primăvară, văzută de sus!

Maramureșul are câteva locuri neașteptat de… la îndemână pentru belvederi. La unele poți ajunge efectiv cu mașina, fără efort. Pentru altele ai de transpirat puțin, dar efortul merită cu vârf și îndesat. Dacă vreți să vă simțiți ca-n Alpi, acum, e momentul să vizitați Maramureșul istoric.

De deasupra satului Remeți poți vedea la picioare, pe de o parte, satele noastre Remeți, Săpânța, Câmpulung la Tisa ori chiar Sighetul, apoi râul Tisa și dincolo Ucraina mult încercată. Din pasul Herea, între Rona de Sus, Bistra și Petrova, din anume loc, ai vedere spre munții Maramureșului spre nord, spre munții Rodnei spre est, spre Țibleș în sud, iar cu puțină atenție vezi și Gutâiul cu Creasta Cocoșului spre sud vest. Oarecum similar, așa ceva se poate vedea de deasupra Bârsanei. Un loc aparte însă este dealul Frasinu, vizavi de dealul Moiseiului, limita dintre Săcel și Moisei. De acolo, acum, vezi ca-n palmă culoarul Vișeului, munții Maramureșului de la Pop Ivan până spre Toroioaga, evident ai în imediata apropiere o vedere superbă a Pietrosului Rodnei, iar spre sud se vede perfect șanțul munților Țibleș, cu cele trei vârfuri. Cu totul alt unghi ai de pe dealurile de deasupra Săcelului, de unde vezi Pietrosul spre Bistrița, dar și valea Izei, cu legendara cale ferată Salva Vișeu. Evident, pe măsură ce aduni curaj și urci, vezi peisaje impresionante. Din Borșa, de sub Pietrosul, la acest moment, ți se desfășoară, la picioare, munții Maramureșului, cu toate vârfurile înzăpezite, până spre Suceava.