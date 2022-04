Polițiști maramureșeni, campioni naționali la judo…

5 polițiști maramureșeni au participat, în perioada 29 martie – 1 aprilie, la etapa finală a Campionatului de Judo al M.A.I., care a avut loc la Călimă­nești, județul Vâlcea.

3 dintre ei s-au întors acasă cu medalii: un campion național și doi vicecampioni, cu toții angajați ai IPJ Maramureș.

• La categoria peste 35 de ani, agent șef Pop George (la sub 100 kg) și agent șef principal Buga Marcel (la plus 100 kg) s-au clasat pe locul 5.

• Medalii de argint au obținut agent principal Augustin Laura și subcomisar Orban Florin, ambii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare.

• Noul campion național, la categoria sub 35 de ani, este subinspector Pop Bogdan, din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională, care a participat pentru prima dată la această competiție întrucât este angajat al IPJ Maramureș de doar 4 luni. Are o experiență de 17 ani de judo, cu peste 10 titluri de campion național, campion balcanic și 5 titluri de campion la Cupa României de Sambo.

… și jandarmi

La același campionat de judo, jandarmii maramureșeni Denis Mihai Pop a obținut medalia de argint la categoria -81 kg, iar Mirel Sergiu Grigoriciuc medalia de bronz la categoria +100 kg.