Întâlnire transnațională în domeniul tineretului

În perioada 7-8 aprilie, Federația YMCA România, în calitate de coordonator, organizează, în București, a treia întâlnire transnațională a echipei proiectului de parteneriat strategic pentru tineret „#Always­ON for youth”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +.

„Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și ale rețelelor federative ale consorțiului de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei provenind din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea și siguranța digitală”, explică Alina Violeta Pop, manager proiect. Întâlnirea transnațională are ca obiectiv realizarea unei evaluări intermediare a activităților desfășurate în primul an de implementare, revizuirea concluziilor studiului privind incluziunea digitală și siguranța în context postpandemie și crearea planului de diseminare aferent, stabilirea pașilor următori în crearea instrumentelor digitale – curs MOOC și gamificare. Grupul țintă al proiectului este format din lucrători de tineret din cel puțin patru țări europene care doresc să se perfecționeze în lucrul digital cu tinerii și incluziunea digitală, organizații de tineret care doresc să își dezvolte o strategie privind lucrul digital cu tinerii și, nu în ultimul rând, profesorii care pot găsi surse de inspirație în practicile de incluziune digitală și lucrul digital cu tinerii.