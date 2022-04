O tânără din Baia Mare a organizat o expoziție în inima Londrei

Jeanine Celine Horgoș, o tânără din Baia Mare aflată la studii în Marea Britanie, a organizat de curând o expoziție de picturi, fotografii și sculp­turi aparținând artiștilor aflați la început de drum. Inițiativa a fost cuprinsă într-un proiect finanțat de Arts Council.

Reporter: Împreună cu un grup de colegi de la facultate, ai organizat Teen(R)age, o expoziție realizată de tineri pentru tineri. Ce cuprinde aceasta?

Jeanine Celine HORGOȘ: Teen(R)age cuprinde un amalgam de lucrări, de la picturi la fotografii și sculpturi, toate realizate de artiști aflați la început de drum.

R.: Câți tineri au luat parte la acest proiect?

J.C.H.: Au expus, în total, 12 artiști, toți cu vârste cuprinse între 19-22 de ani.

R.: Când și unde a avut loc vernisajul?

J.C.H.: Vernisajul a avut loc pe 31 martie, la BSMT Space, o galerie aflată destul de central, în Dalston.

R.: Care e scopul acestui proiect? De unde a pornit inițiativa?

J.C.H.: Teen(R)age s-a născut din dorința noastră de a le oferi tinerilor artiști aflați la început de drum o platformă sigură în care să poată să își facă munca cunoscută, în special după pandemie. Pentru mulți dintre ei, aceasta a fost prima expoziție la care au participat în calitate de artist. Am început prin a aplica pentru o finanțare de la Arts Council, cu ajutorul lui Bea Könyves. Din acest grant, am reușit să le oferim tuturor artiștilor o sumă de bani pentru munca depusă. Lucru care consider că este extrem de important, mai ales pentru artiștii în devenire.

R.: Câteva detalii despre tine: specializarea pe care o urmezi, anul de studiu, alte proiecte în care ești implicată.

J.C.H.: Am 20 de ani și, în momentul actual, sunt anul II la specializarea Fotografie în cadrul University of West­minster din Londra. Sunt freelancer, fapt care face ca proiectele mele să fie destul de diverse. Pe lângă asta, sunt și co-fondatoare DEIS UK, un hub al Asociației DEIS Baia Mare, pe care eu și Bea Konyves l-am deschis aici, în Londra.