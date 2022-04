ARTĂ-MĂ – lucrări de artă, dansând pe pereţii unui complex comercial din Baia Mare

Un show multimedia inedit a fost iniţiat de reprezentanţii Muzeului Judeţean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare”. Chiar dacă vremea nu a fost favorabilă, timp de o jumătate de oră, băimărenii s-au oprit în faţa Complexului Comercial “Maramureş” pentru a admira lucrările de artă însufleţite şi însoţite de muzica electronică și percuția live.

“Ideea ne-a venit în pandemie chiar la început când ştim cu toţii cum erau restricţiile. Am conceput un eveniment în aer liber ca Muzeul să iasă în întâmpinarea publicului în condiţii de siguranţă. Din păcate, restricţiile privind adunările publice nu ne-au permis nici măcar atât. Iată că doi ani mai târziu am reuşit să facem această proiecţie. Am vrut să fie un material video diferit de o prezentare obişnuită, am ales lucrări cu motive reprezentative pentru fenomenul Centrul Artistic Baia Mare pe care le-am însufleţit cu ajutorul celor de la Hybrid studio, cu ajutorul lui Darie Ne­meş Bota, percuţionistului Lucas Butaş. Timp de o jumătate de oră, pe faţada complexului comercial Maramureş, lucrările noastre au dansat şi sperăm că au întins o mână către publicul vizitator. Trecătorii s-au oprit şi, spre supriza noastră, au fost şi maşini care au pus pe avarii, s-au oprit şi au admirat lucrările” – a punctat iniţiatoarea proiectului, Oana Enăşel.

Muzeul Judeţean de Artă şi-a propus ca şi pe viitor să facă astfel de proiecţii în alte spaţii ale oraşului: Piaţa Cetăţii, Piaţa Millennium sau Piaţa Revoluţiei.