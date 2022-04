Școala Giulești, campioana județului la ciclul primar

Sala de Sport a Școlii ”Vasile Alecsandri” din Baia Mare a găzduit în 8 aprilie faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal feminin, ciclul primar.

Cinci instituții de în­vățământ s-au întrecut la faza pentru desemnarea campioanei județene, îm­părțite în două grupe: Școala Gimnazială Giulești, Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare și Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare au format Grupa A, iar din Grupa B au făcut parte Școala Gimnazială Băița de sub Codru și Școala Gimnazială ”Nicolae Steinhardt” Rohia (struc­tura Răzoare).

Rezultate faza județeană:

• Grupa A: Școala ”D. Cantemir” Baia Mare – Școala 18 Baia Mare 3-1; Școala Giulești – Școala ”D. Cantemir” Baia Mare 4-0; Școala 18 Baia Mare – Școala Giulești 0-2. Clasament: 1. Școala Giulești – 6 p; 2. Școala ”D. Cantemir” Baia Mare – 3 p; 3. Școala 18 Baia Mare – 0 p.

• Grupa B: Școala Băița de sub Codru – Școala ”N. Steinhardt” Rohia (structura Răzoare) 4-0; Școala ”N. Steinhardt” Rohia (structura Răzoare) – Școala Băița de sub Codru 0-4. Clasament: 1. Școala Băița de sub Codru – 6 p; 2. Școala ”N. Steinhardt” Rohia (structura Răzoare) – 0 p.

• Finala mică: Școala ”D. Cantemir” Baia Mare – Școala ”N. Steinhardt” Rohia (structura Răzoare) 2-1 (după prelungiri; 0-0).

• Finala mare: Școala Giulești – Școala Băița de sub Codru 3-0.

• Clasamentul final: 1. Școala Gimnazială Giulești (prof. Vladimir Semeniuc); 2. Școala Gimnazială Băița de sub Codru (prof. Ioan Buciuman); 3. Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare (prof. Sergiu Suciu); 4. Școala Gimnazială ”Nicolae Steinhardt” Rohia (structura Răzoare; prof. Adrian Pop); 5. Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare (prof. Octavian Dragomir și Carmen Marincaș).

Școala Gimnazială Giulești s-a calificat la etapa interjudețeană, unde va întâlni reprezentantele județelor Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Premii speciale • Golghetera fazei județene: Denisa Sabou (8 goluri) – Școala Băița de sub Co­dru • Cel bun portar: Alina Tupița – Școala Giulești • Cea mai tehnică jucătoare: Ruxandra Pițura – Școala Giulești.

Meciurile etapei județene au fost arbitrate de Vasile Mariș și Andrei Ardelean, iar comisia de organizare a fost compusă din profesorii Octavian Dragomir și Călin Borota. Informații și foto furnizate de prof. Octavian Dragomir.