Gloria Sălsig, pas greșit acasă

În fotbalul județean s-a derulat o nouă etapă în Liga 4, Seriile Sud și Nord, respectiv Liga 5 (Seria a II-a), cu rezultatele normale, unele decise la masa verde. Singura surpriză o constituie eșecul liderului din Liga 5, Gloria Sălsig, învinsă de ACS Satu Nou de Jos, rezultat în urmă căruia s-a relansat bătălia pentru șefia Seriei a II-a.

• Liga 4. Seria Sud, etapa 15: CSO Minerul Baia Sprie – Viitorul Ulmeni 9-1; FC Suciu de Sus – ASCF Lăpuș R 4-1; Lăpușul Târgu Lăpuș – CS Fărcașa 3-1; Gloria Tăuții Măgherăuș – Bradul Groșii Țibleșului 4-1; CS Seini – Unirea Șișești 0-6; AS Carmen Satulung – Rapid Satu Nou de Sus (miercuri, 4 mai). Clasamentul: 1. FC Suciu de Sus – 39 p (15 j); 2. Lăpușul Tg. Lăpuș – 37 p (15 p); 3. Gloria Tăuții Măgherăuș – 34 p (14 j); 4. Minerul Baia Sprie – 33 p (15 j); 5. Unirea Șișești – 32 p (14 j); 6. CS Fărcașa – 20 p (15 j); 7. CS Seini – 14 p (15 j); 8. ACSF Lăpuș R – 13 p (15 j); 9. Rapid Satu Nou de Sus – 13 p (14 j); 10. Bradul Groșii Țibleșului – 10 p (15 j); 11. Viitorul Ulmeni – 9 p (15 j); 12. AS Carmen Satulung – 2 p (14 j).

• Liga 4. Seria Nord, etapa 12: CSM Sighetu Marmației – Metalul Bogdan Vodă 3-0 (la masa verde); Salina Ocna Șugatag – Avântul Bârsana 1-3; AS Remeți – CSO Borșa 3-0 (la masa verde); Zorile Moisei – Iza Dragomirești 3-1; Recolta Săliștea de Sus – Bradul Vișeu de Sus 1-3. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 33 p; 2. Bradul Vișeu de Sus – 26 p; 3. Zorile Moisei – 24 p; 4. Salina Ocna Șugatag – 23 p; 5. Recolta Săliștea de Sus – 23 p; 6. Avântul Bârsana – 22 p; 7. Iza Dragomirești – 8 p; 8. AS Remeți – 6 p; 9. CSO Borșa – 6 p; 10. Metalul Bogdan Vodă – 4 p.

• Liga 5. Seria a II-a, etapa 11: Gloria Sălsig – ACS Satu Nou de Jos 2-4; CS Unirea Săsar – Speranța Fersig 9-2; AS Fotbal Ulmeni – AS Mireșu Mare 0-3 (la masa verde); PHP Iadăra – Cetate Remetea Chioarului 7-1; Măgura Coaș a stat. Clasamentul: 1. Gloria Sălsig – 22 p (9 j); 2. CS Unirea Săsar – 20 p (10 j); 3. PHP Iadăra – 19 p (10 j); 4. ACS Satu Nou de Jos – 19 p (10 j); 5. Măgura Coaș – 18 p (9 j); 6. AS Mireșu Mare – 13 p (10 j); 7. AS Fotbal Ulmeni – 9 p (10 j); 8. Cetate Remetea Chioarului – 3 p (10 j); 9. Speranța Fersig – 3 p (10 j).