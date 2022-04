Reabilitarea centrului civic, plus sediu de primărie în Boiu Mare

Primarul interimar al comunei Boiu Mare, Nicolae Prodan, ne spune că are în lucru o reamenajare a centrului civic a centrului de comună, cu ziduri de sprijin, rigole, șanțuri betonate, garduri la instituții, cu speranța finalizării până la Paști. Urmează apoi flori și arbuști ornamentali. Următorul pas este modernizarea sediului de primărie, tot din buget local, plus parc de joacă la grădiniță. În cel mai scurt timp încep și lucrările la platforma comunală de gestionare a gunoiului de grajd. Inițial n-am înțeles utilitatea, așa că ni s-a explicat: „Am dat ordinul de începere a lucrărilor, are finanțare de la Fondul de Mediu. Are logică, pentru că prin proiect primim utilaje, vom căra gunoiul de grajd de la case, ducem gunoiul pe platformă, stă un an și devine compost, apoi îl împrăștiem pe câmp, la cerere”, spune edilul.