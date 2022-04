Carnea de miel, mai scumpă în acest an!

Carnea de miel este un produs pe care mulţi şi-l permit tot mai greu în acest an pentru masa de Paște. Asta deoarece s-a scumpit enorm faţă de anul trecut.

Astfel, kilogramul de carne de miel (carcasă) a ajuns să se vândă şi cu 50-60 de lei/kg, în funcţie de magazin, în condițiile în care anul trecut prețul era de 30 de lei/kg.

Mielul în viu, dacă îl cumperi direct de la cioban, are un preţ de 20-30 lei/kg.

Spre deosebire de anii trecuți, în acest an maramureşenii nu vor mai putea merge să își aleagă mielul (viu) pentru masa de Paște, în județ nefiind amenajate puncte temporare de sacrificare a mieilor.