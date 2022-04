Victorie la ultimul meci al sezonului

Știința Explorări Baia Mare – Olimpia Titanii București 3-2 (21, 21, -19, -25, 10)

Ştiința Explorări și-a luat adio de la sezonul 2021-2022 cu o victorie, conturată împotriva celor de la Olimpia Titanii București, scor 3-2 (21, 21, -19, -25, 10), partidă disputată luni după-amiază în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”.

Deși ne așteptam să semene mai mult cu un meci de vacanță, cele două formații au oferit un meci atractiv și palpitant, cu băimărenii adjudecându-și primele două acte. Oaspeții au vrut să demonstreze că nu degeaba au ajuns pe locul 5 și au anulat avantajul băimărenilor, egalând la 2. Decisivul a fost adjudecat de băieții lui Marius Botea și Sorin Pop, care au încheiat sezonul cu un succes meritat și o clasare pe poziția 7, una mulțumitoare dacă ne raportăm la bugetele celorlalte adversare din față. În schimb, Olimpia Titanii a avut un parcurs pozitiv, iar la final revelația stagiunii s-a plasat pe un nesperat loc 5.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 2 p (un blocaj, un as), Aldea 16 p (3 blocaje, 4 ași), Cheaga 22 p (un blocaj, 4 ași), Tarța 21 p (un blocaj), Moreira 8 p (un blocaj), Badea 8 p (un blocaj, un as), Crișan (libero). A mai jucat: Klochko 6 p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Olimpia Titanii București: Skruders 2 p (un blocaj, un as), Dinculescu 12 p (4 blocaje, 2 ași), Maia Gomes 18 p (un blocaj), Salton 11 p (un blocaj), Turanjanin 9 p (3 blocaje), D. Chițigoi 19 p (3 blocaje, 3 ași), Arroyo (libero). Au mai jucat: Constantinescu 2 p (un blocaj), Platon (libero). Antrenori: Cristian Chițigoi și Dan Florea.

• Au arbitrat: Cris­tian Cristea (București) și Lucian Husa (Cluj-Napoca). Observator FRV: Ioan Bogendorfer (Cluj-Napoca).