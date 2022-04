CSM Sighet a câștigat derbyul cu Bradul

Intermediara de miercuri a Ligii 4 a planificat, în Seria Nord, derbyul dintre CSM Sighetu Marmației și Bradul Vișeu de Sus. Derby adjudecat la scor de neprezentare de liderul seriei și care s-a detașat în clasament.

Dincolo, în Seria Sud, lupta este mult mai aprinsă, dar mai sunt de disputat și niște restanțe, și doar atunci se vor cunoaște echipele rămase cu șanse la câștigarea seriei.

• Liga 4. Seria Sud, etapa 17: Gloria Tăuții Măgherăuș – CS Fărcașa 2-2; FC Suciu de Sus – AS Carmen Satulung 9-1; CS Seini – Bradul Groșii Țibleșului 2-3; Unirea Șișești – Viitorul Ulmeni 6-2; Lăpușul Târgu Lăpuș – Rapid Satu Nou de Sus 3-0 (neprezentare); CSO Minerul Baia Sprie – ASCF Lăpuș R (s-a jucat ieri). Clasamentul: 1. Lăpușul Tg. Lăpuș – 43 p (17 j); 2. FC Suciu de Sus – 42 p (17 j); 3. Unirea Șișești – 38 p (16 j); 4. Minerul Baia Sprie – 36 p (16 j); 5. Gloria Tăuții Măgherăuș – 35 p (16 j); 6. CS Fărcașa – 24 p (17 j); 7. CS Seini – 17 p (17 j); 8. ASCF Lăpuș R – 16 p (16 j); 9. Rapid Satu Nou de Sus – 13 p (16 j); 10. Bradul Groșii Țibleșului – 13 p (17 j); 11. Viitorul Ulmeni – 9 p (17 j); 12. AS Carmen Satulung – 2 p (16 j).

• Liga 4. Seria Nord, etapa 14: CSM Sighetu Marmației – Bradul Vișeu de Sus 3-0; AS Remeți – Metalul Bogdan Vodă 3-0 (la ”masa verde”); CSO Borșa – Iza Dragomirești 0-3 (la ”masa verde”); Zorile Moisei – Avântul Bârsana 1-1; Recolta Săliștea de Sus – Salina Ocna Șugatag 2-1. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 39 p; 2. Bradul Vișeu de Sus – 29 p; 3. Salina Ocna Șugatag – 26 p; 4. Avântul Bârsana – 26 p; 5. Recolta Săliștea de Sus – 26 p; 6. Zorile Moisei – 25 p; 7. Iza Dragomirești – 11 p; 8. AS Remeți – 9 p; 9. CSO Borșa – 7 p; 10. Metalul Bogdan Vodă – 5 p.