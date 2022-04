Extremă din campionatul Franței

Minaur se întărește și la nivelul extremelor, iar în acest sens a obținut semnătura muntenegrencei Dijana Ujkic, jucătoare care joacă momentan în campionatul Franței.

Dijana Ujkic s-a născut la Podgorica (Muntenegru) în data de 5 iulie 1996. Are 1.72m și 78 kg și joacă pe postul de extremă dreapta. A evoluat la nivel de senioare pentru: ŽRK Danilovgrad (2013-2015), ŽRK Buducnost (2015-2019), Măgura Cisnădie (2019-2020), SCM Gloria Buzău (2020-2021) și Bourg de Péage Drôme HB (Franța, în sezonul 2021-2022). Este componentă a echipei naționale a statului Muntenegru, pentru care are 54 de selecții, cu 47 de goluri marcate. A participat la ultima ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania. În campionatul francez, până în acest moment, a evoluat în 22 de partide, marcând de 39 de ori. La națională, are 4 goluri marcate în Cupa Națiunilor, Muntenegru jucând în compania Norvegiei, Macedoniei de Nord și Sloveniei. Joi, Muntenegru a învins Slovenia cu 33-28, cu Ujkic pe foaie și cu viitoarea sa colegă, portarul Amra Pandzic, la echipa adversă. Duminică, cele două echipe s-au întâlnit, iar Muntenegru s-a impus din nou, 34-30, Dijana și Amra fiind adversare. Informație furnizată de csminaur.ro