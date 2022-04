Festival folcloric cu conexiuni istorice „de vază” în Dragomireşti

În Dragomireşti se pregăteşte o primă ediţie a festivalului de folclor ”Victoria Darvai”. Deocamdată judeţean, cu speranţa de a-l face unul naţional. Dar dincolo de festival, ce va fi prezidat de prof. dr. Ioan Bocşa, de la Univesitatea „Gheorghe Dima” din Cluj, în fundal se află nişte interesante momente istorice pe care ni le detaliază primarul oraşului, Vasile Ţiplea.

„Victoria Darvai a fost cea care a deschis calea folclorului maramureşean spre radioul şi televiziunea naţională. Ea a fost elevă a Conservatorului din Bucureşti în clasa Mariei Tănase. Ştiţi cum a ajuns acolo? În 1939, pe 11 iunie, ea ţinea aici un miniconcert în faţa regelui Mihai, pe atunci avea titulatura de mare voievod de Alba Iulia, venit ca elev în Clasa palatină. O dată pe an, Mihai şi colegii mergeau în diverse zone ale ţării şi făceau lecţia de geografie şi de istorie la faţa locului. Au ajuns şi la noi, iar Victoria Darvai le-a cântat. Îl însoţea cel care era pe-atunci ministru al învăţământului, Dimitrie Gusti. Mihai i-a propus invitarea tinerei Darvai să înveţe la Conservatorul din Bucureşti, ceea ce s-a şi întâmplat, dar mai târziu. Este acelaşi Dimitrie Gusti care a demarat proiectul Muzeului Satului din Bucureşti ce-i poartă numele. Care a luat de aici biserica de lemn, unul dintre obiectivele etalon de azi ale muzeului. Iniţial, au vrut să ia biserica de lemn de la Bârsana, n-au dat-o oamenii. Aici, cultul greco-catolic avea acea biserică pe care n-o mai foloseau de 30 de ani. Au donat-o, iar Guvernul României, în schimb, a susţinut financiar construirea unei capele subterane făcută după planurile unui templu grecesc. Există, dar e degradată, urmează s-o reabilităm” – spune primarul oraşului Dragomireşti.

Iată o interesantă lecţie de istorie, ce ar putea sta la bază şi ca o rădăcină adâncă a viitorului festival de folclor ce debutează zilele acestea pe Valea Izei.