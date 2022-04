“Nina Băbașului”, din Sârbi, un secol de viață împlinit de Paşte!

Eveniment emoționant în comunitatea satului Sârbi, aparţinător comunei Fărcaşa. Ana Băbaș, cunoscută ca fiind “Nina Băbașului”, a împlinit, în 24 aprilie – în ziua de Paște, un secol de viață!

Cu această ocazie, primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, însoțit de alte persoane din cadrul primăriei, i-au făcut sărbătoritei o vizită la domiciliu oferidu-i, din partea comunității și autorității locale o diplomă aniversară, un tort, un coș cu flori și o recompensă financiară. „Sunt fericit că am marea bucurie de a putea felicita încă o persoană din comuna Fărcașa care atinge venerabila vârstă de o sută de ani. Este încă o dovadă vie a faptului că ducând o viață cumpătată, fără excese și în credință, poți să atingi o vârstă înaintată. Eu o cunosc pe tanti Nina încă de când, copil fiind, mergeam împreună cu vitele la păscut pe dealurile Sârbiului. Şi sunt și mai bucuros că tanti Nina își aduce aminte de acest lucru. O țin minte ca fiind o persoană cumsecade, hâtră și sfătuitoare. Soția mea, care venea deseori în vecini la sora sa, îmi spunea că era impresionată de fiecare dată de afecţiunea și bunătatea ei și m-a însărcinat să-i ofer, cu drag, un cadou și din partea noastră. Vreau s-o felicit și pe fiica dânsei, doamna Maria, pentru modul exemplar în care o îngrijeşte și pentru condițiile de viață pe care i le asigură”, a spus edilul.

La rândul ei, sărbătorita, emoționată și cu lacrimi în ochi, a mulțumit pentru cadouri, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea tuturor și mulțumind pentru viața îndelungată ce i-a fost hărăzită. Ana Băbaș are o fiică, Maria, în vârstă de 73 de ani, 3 nepoți, 5 strănepoți și 2 stră-strănepoate. Decanul de vârstă al comunei Fărcașa este însă Gheorghe Ionuți care, în această vară, va împlini venerabila vârstă de 102 ani!